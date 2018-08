Atlético opent seizoen met gelijkspel bij Valencia

Angel Correa bracht Atlético, dat vorige week met winst op stadgenoot Real de Europese Supercup veroverde, na 25 minuten op voorsprong. De Argentijn rondde een fraaie steekbal van Antoine Griezmann beheerst af. De thuisclub wist daar lange tijd weinig tegenover te zetten, tot Rodrigo in de 56e minuut de stand gelijk trok. De Spaanse aanvaller nam de bal fraai aan na mistasten van de Madrileense aanvoerder Diego Godin en passeerde doelman Jan Oblak: 1-1.

In het laatste half uur waren de beste kansen voor Valencia. Een kopbal belandde op de paal en twee keer speelde de thuisclub een kansrijke situatie slecht uit.



Santiago Arias, de Colombiaanse rechtsback die deze zomer voor zo'n 11 miljoen euro van PSV overkwam, zat niet bij de wedstrijdselectie van Atlético.



Later vanavond sluiten Athletic Club en Léganes de eerste speelronde in Spanje af.