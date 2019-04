Atlético stelt kampioensfeest Barcelona nog even uit

De nummer twee van La Liga had het niet makkelijk met de degradatiekandidaat. Een eigen goal van Joaquin Fernandez hielp de thuisclub halverwege de tweede helft aan de winst. Bij een nederlaag van Atlético was Barcelona al zonder te spelen kampioen geweest. Dat is de ploeg alsnog als het vanavond (20.45 uur) op eigen veld van Levante wint.



Het verschil tussen Atlético en Barcelona is nu 6 punten. Er zijn in Spanje nog drie speelronden. Formeel kan Atlético nog langszij komen, dan telt het onderlinge resultaat. Dat is in het voordeel van Barcelona.



Atlético kwam vlak voor tijd met de schrik vrij toen Santiago Arias de bal in de eigen zestien op zijn hand kreeg. De VAR zag er wel een strafschop in, maar scheidsrechter Mario Melero Lopez vond na bestuderen van de beelden dat het vergrijp van de ex-PSV’er te licht was om naar de stip te wijzen.