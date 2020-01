Atlético zonder aanvoerder Koke in finale Supercup

De Madrileense captain was direct na rust in het veld gekomen en tekende binnen een minuut voor de 1-0. Koke moest zich in de 72ste minuut bij een achterstand van 2-1 geblesseerd laten vervangen. In de slotfase pakte Atlético alsnog de winst, dankzij doelpunten van Alvaro Morata en Angel Correa (3-2). De ploeg van trainer Diego Simeone neemt het zondag in de finale in de Saudische stad Jeddah op tegen stadgenoot Real Madrid, dat Valencia met 3-1 versloeg.



De Spaanse voetbalbond heeft de strijd om de Spaanse Supercup in een toernooivorm gegoten. Saoedi-Arabië mag het toernooi in ieder geval drie jaar huisvesten. Het levert de Spaanse bond naar verluidt jaarlijks zo'n 40 miljoen euro op.