Aubameyang helpt Arsenal tegen Liverpool ook aan Community Shield

Met Liverpool en Arsenal stonden zaterdag de landskampioen en de FA Cup-winnaar tegenover elkaar op Wembley. Bij Liverpool was Virgil van Dijk ‘gewoon’ van de partij. De Nederlandse verdediger raakte geblesseerd aan het hoofd in een oefenduel met RB Salzburg, maar hij was op tijd fit en had net als Georginio Wijnaldum een basisplaats bij The Reds.



De beide Nederlanders moesten na twaalf minuten een verrassende 1-0 achterstand slikken van Arsenal. Het was Pierre-Emerick Aubameyang die weer eens scoorde. De aanvaller uit Gabon had er begin augustus al hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Arsenal zaterdag überhaupt op Wembley stond. Dankzij Aubameyang won Arsenal toen met 2-1 van Chelsea in de FA Cup-finale. Met een fraai gekruld schot in de verre hoek zorgde hij nu ook voor de voorsprong tegen Liverpool.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang viert zijn goal. © AP

Het duurder lang voordat The Gunners na rust capituleerden. Liverpool-coach Jürgen Klopp bleek (in eerste instantie) een gouden hand van wisselen te hebben. De Duitser bracht na een uur spelen Takumi Minamino in de ploeg en het was de Japanner die voor Liverpool de 1-1 maakte. De VAR controleerde nog even of er sprake was van hands bij Mohamed Salah, maar de Arsenal-protesten leverden niets op.

Het bleef bij 1-1 en dus moesten penalty's uitwijzen welke ploeg de eerste prijs van het nieuwe Engelse voetbalseizoen mocht bijschrijven. Vorig seizoen beslisten strafschoppen ook al de strijd om de Community Shield. Toen miste Wijnaldum als enige een penalty. De Nederlander hoefde niet bang te zijn voor datzelfde scenario, want hij werd vlak voor tijd door Klopp naar de kant gehaald. De twintigjarige Rhian Brewster was de vervanger van Wijnaldum en werd speciaal voor de strafschoppen ingebracht.



Maar uitgerekend de vervanger van Wijnaldum miste in de serie als enige een strafschop. De Arsenal-spelers schoten alle penalty's tegen de touwen en het was Aubameyang die de beslissende penalty binnen schoot. Hij bezorgde Arsenal daarmee de Community Shield.

