Australische profvoetballer komt als een van de eersten ter wereld uit de kast

,,Ik wil iets persoonlijks delen met iedereen: ik ben een voetballer en ik ben homoseksueel”, zei de 21-jarige middenvelder van Adelaide United. ,,Het enige wat ik wil is voetballen en zoals iedereen behandeld worden. Ik was zo moe om te presteren op het hoogste niveau én er een dubbelleven op na te houden. Het is slopend, iets dat ik hoop dat niemand hoeft mee te maken.”

Er zijn in het profvoetbal nauwelijks voetballers die openlijk voor hun voorkeur voor mannen uitkomen. Cavallo is de eerste ter wereld die voor zijn geaardheid uitkomt terwijl hij nog op zo’n hoog niveau actief is. ,,Ik was bang dat mensen anders over me zouden gaan denken als ze er achter kwamen”, verklaarde Cavallo zijn aanvankelijke twijfel. ,,Ik vreesde de beledigingen en de grappen.” Maar nu hij uit de kast is gekomen bij zijn collega’s en coaches, valt er een last van zijn schouders. ,,Ik krijg zoveel respect terug, het is ongelooflijk. Het is oké om voetballer te zijn en homo.”

Wachten tot na ‘pensioen’

De Australische Andy Brennan was in 2019 de eerste speler uit de A-League die uit de kast kwam, maar hij deed dat pas toen hij op een lager niveau actief was. Duitser Thomas Hitzlsperger, die onder meer speelde voor Aston Villa en VfB Stuttgart, is een van de bekendste oud-voetballers die uit de kast kwam. Hij wachtte daarmee tot tien maanden na zijn ‘pensioen’ als prof. De Amerikaan Robbie Rogers kwam uit de kast nadat hij in 2013 aankondigde te gaan stoppen met voetballen. Een paar maanden later pakte hij zijn topsportcarrière weer op: hij tekende bij LA Galaxy en won met zijn team de MLS Cup. Daarmee was hij de eerste homoseksuele voetballer die een grote prijs won in de Verenigde Staten.

In Nederland is er momenteel geen profvoetballer actief die openlijk homo is. Afgelopen zomer deed een anonieme Nederlandse profspeler in de podcast De Schaduwspits zijn verhaal. Hij is bang dat het zijn carrière schaadt als hij uit de kast komt, al zal ‘een merendeel van het publiek het niets uitmaken’. ,,Het is dat kleine deel waar je wel last van krijgt. Bijvoorbeeld van de spreekkoren in de stadions”, zegt hij. ,,En mijn grootste angst is het buitenland-verhaal. Waarom zou ik een carrière in het buitenland op het spel zetten, omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben?”

Oud-voetballer John de Bever is nog altijd de enige profvoetballer in Nederland die openlijk homoseksueel was tijdens zijn carrière. Hij speelde begin jaren negentig een half seizoen in het betaalde voetbal. De Australische belangenvereniging voor voetballers noemde het een ‘geweldig moment voor Cavallo, voor de sport en de lhbti+-gemeenschap’.