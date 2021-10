Australische profvoetballer komt als eerste ter wereld uit de kast: ‘Ik vreesde de grappen’

,,Ik wil iets persoonlijks delen met iedereen: ik ben een voetballer en ik ben homoseksueel”, zei de 21-jarige middenvelder van Adelaide United. ,,Het enige wat ik wil is voetballen en zoals iedereen behandeld worden. Ik was zo moe om te presteren op het hoogste niveau én er een dubbelleven op na te houden. Het is slopend, iets dat ik hoop dat niemand hoeft mee te maken.”

Er zijn in het profvoetbal nauwelijks voetballers die openlijk voor hun voorkeur voor mannen uitkomen. De Australische Andy Brennan was eerder de eerste speler uit de A-League die uit de kast kwam, maar hij deed dat pas toen hij op een lager niveau actief was.

,,Ik was bang dat mensen anders over me zouden gaan denken als ze er achter kwamen”, verklaarde Cavallo zijn aanvankelijke twijfel. ,,Ik vreesde de beledigingen en de grappen.” Maar nu hij uit de kast is gekomen bij zijn collega's en coaches, valt er een last van zijn schouders. ,,Ik krijg zoveel respect terug, het is ongelooflijk. Het is oké om voetballer te zijn en homo.”