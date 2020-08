Avontuur in Noord-Ierland heeft het leven van Elvio van Overbeek verrijkt: ‘Een heel bijzonder land’

Nee, Elvio van Overbeek wist niet zo goed wat hij moest verwachten toen hij een jaar geleden de sprong in het diepe waagde. Na ruim 140 wedstrijden voor Jong PSV, De Graafschap, Go Ahead Eagles en Telstar had de rappe aanvaller de Keuken Kampioen Divisie wel gezien. Het was tijd voor iets nieuws, dus tekende hij bij Glentoran FC, een club in de buurt van Belfast. Een ‘bijzondere stad’, concludeert Van Overbeek. ,,Voordat ik erheen ging, had ik nul verwachtingen. Ik kende de competitie niet, de stad niet en het land niet”, begint hij aarzelend. Dan tovert hij een lach tevoorschijn. ,,Het is uiteindelijk een hele mooie ervaring geweest. Iets wat ik sowieso ga meenemen.”