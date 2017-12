Award en cheque voor Nesu: 'Dit voelt als een kerstcadeau'

,,Dit voelt als een kerstcadeau'', zei de Roemeen, nadat hij de cheque in ontvangst had genomen. De 34-jarige Nesu, die als aanvallende linksback een veelbelovende carrière tegemoet leek te gaan, kan alleen zijn rechterarm gebruiken. Hij heeft via de Mihai Nesu Foundation een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen opgezet in de Roemeense plaats Oradea. Meer dan 130 kinderen hebben daar al therapie gehad.



,,Als je in Roemenië gehandicapt bent, is er niets voor je'', zei Nesu. ,,Wij proberen iedere dag kinderen een beter leven en betere gezondheid te geven. Dit bedrag is bijna een kwart van ons jaarlijkse budget, dat geeft ons de kans aanzienlijk meer kinderen te helpen.''