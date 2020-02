Baby's op Bali worden vernoemd naar volksheld Platje: ‘Ik leef hier als een god’

Spanning in Serie A ‘In Italië vinden we De Vrij veel beter dan De Ligt’

16:51 De Serie A is eindelijk weer spannend. Juventus werd de laatste acht seizoenen kampioen van Italië, maar de veelvraat wankelt meer dan we gewend zijn. Internazionale, met een uitstekende Stefan de Vrij, en Lazio gelden dit seizoen als dé uitdagers voor de titelverdediger uit Turijn. Drie vragen over de spanning in de Italiaanse competitie.