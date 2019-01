Bale aan de kant bij Real Madrid met spierblessure

,,Uit onderzoek is gebleken dat Gareth Bale een spierblessure in zijn linkerbeen heeft opgelopen’', schrijft Real Madrid op de website. Hoelang de aanvaller eruit ligt wordt niet gemeld. Real Madrid speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.



In de Champions League is Real Madrid de tegenstander van Ajax in de achtste finales. Beide ploegen treffen elkaar op 13 februari in Amsterdam voor hun eerste ontmoeting.