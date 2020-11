Bale bezorgt Tottenham tweede plek met eerste goal sinds rentree

Bale begon nog op de bank bij Tottenham Hotspur, dat midweeks met 1-0 verloor van FC Antwerp in de Europa League. Na een klein kwartier werd Spurs geholpen door Adam Lallana. De Brighton-middenvelder sprong vol in de rug van Harry Kane en veroorzaakte daarmee een penalty. Kane ging zelf achter de bal staan en schoot de bal onberispelijk binnen. Het was voor de veertiende keer dit seizoen dat Kane bij een Tottenham-goal betrokken was. Geen speler kan betere cijfers neerleggen in de vijf grote Europese competities. Bayern München-spits Robert Lewandowski was bij dertien goals betrokken dit seizoen en staat achter Kane tweede op die ranglijst.



Brighton, waar Joël Veltman een basisplaats had, gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Elf minuten na rust was het Tariq Lamptey die de gelijkmaker in de verre hoek schoof. Bale moest er twintig minuten voor tijd dus aan te pas komen om Tottenham alsnog de drie punten te bezorgen.