Bale maakt morgen in beker rentree voor Real Madrid

Bale had eerst een kuitblessure en daarna raakte hij geblesseerd aan zijn hamstrings. Tegen Fuenlabrada, in het Spaanse bekertoernooi, zit Bale weer bij de selectie van Real.



,,Het idee is dat hij gaat spelen. Hoe lang precies weet ik nog niet'', aldus Zidane vandaag. ,,Ik hoop dat Bale zo snel mogelijk weer 100 procent fit is. Ik kan nu niet zeggen wanneer dat precies is. Maar het gaat goed met hem, hij heeft speeltijd nodig.''