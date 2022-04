Ballon d’Or? Karim Benzema droomt alleen van Champions League: ‘Gaan iets magisch doen’

,,Zij begonnen heel goed”, zo keek Benzema terug op de openingsfase. De Engelsen namen al snel een voorsprong van 2-0. ,,Onze kracht was echter dat we bleven werken en geloven in een goed resultaat. Daardoor konden we de marge steeds weer verkleinen en de nederlaag beperkt houden.”

Benzema maakte opnieuw indruk. Er staat dit Champions League-seizoen geen maat op de Fransman. Dit seizoen is de spits van Real Madrid goed voor 41 goals in 41 wedstrijden en in de Champions League is hij nu topscorer met veertien goals. In de achtste finale tegen Paris Saint-Germain was hij goed voor een hattrick, in de eerste wedstrijd tegen Chelsea maakte hij óók een hattrick en na nog een goal tegen Chelsea in de return maakte hij er tegen Manchester City dus weer twee. De laatste daarvan was een heerlijke Panenka.

Daarover sprak Benzema, die onlangs nog twee penalty's miste tegen Osasuna, bij Movistar: ,,Als je nooit een penalty neemt, kun je er ook geen missen. Ik heb veel vertrouwen in mezelf, ook na die twee gemiste penalty's. Het is iets mentaals. De Panenka? De keepers weten hoe ik schiet dus soms moet je iets anders doen", aldus de Fransman, die nog volop gelooft in de kansen van zijn ploeg. ,,Een nederlaag is nooit goed, maar nu spelen we nog in het Bernabéu. We hebben de fans nodig als nooit tevoren en we gaan iets magisch doen, namelijk winnen”.

Carlo Ancelotti

Over het winnen van de Ballon d’Or wilde Benzema het niet hebben. Hij wint liever de Champions League. Coach Carlo Ancelotti vindt dat zijn spits wél de Ballon d’Or verdient: ,,Er is op dit moment geen betere speler in de wereld. Niemand heeft zijn kwaliteiten en efficiëntie", aldus de coach die ook stilstond bij de manier waarop zijn Franse spits de penalty nam: ,,We hebben er nooit aan gedacht om degene die de penalty’s neemt te veranderen, we hebben alle vertrouwen in Karim. En nu gaan we naar Bernabéu en kunnen we niet wachten op de magie van Bernabéu.”