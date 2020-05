Balotelli en Brescia: zoveelste relletje in ongelukkig huwelijk

Door Maarten Dekker



Het werd vorig jaar zomer aangekondigd als een levensecht sprookje, een samenwerking die altijd al in de sterren stond geschreven. Mario Balotelli, kind van de regio Brescia maar al die jaren nooit voetballer geweest bij de lokale trots, kwam dan toch eindelijk thuis. Maar nu, negen maanden later, is er uit dat droomhuwelijk tussen speler en club nog geen liefdesbaby geboren. Integendeel. Het wachten lijkt alleen nog op de ondertekening van de officiële scheidingspapieren.



Dinsdagochtend stond voor Balotelli een individuele training op het programma, zoals alle spelers van Brescia vooralsnog los van elkaar richting een eventuele herstart van de Serie A toewerken. Maar wie rond de klok van 9.00 uur een dure bolide op de parkeerplaats bij het trainingscomplex stond op te wachten, kwam bedrogen uit. Balotelli bleef weg – bepaald niet voor het eerst dit seizoen. ,,Mario is een bijzondere jongen en het is duidelijk dat hij met zijn hoofd al langer niet meer bij ons is’’, zei Brescia-voorzitter Massimo Cellino in een reactie. ,,Dit is niks nieuws, het is altijd zo geweest.’’

Quote Corini heeft Mario in het begin te veel verwend. Daar is hij zich naar gaan gedragen. Massimo Cellino

Veelzeggend genoeg liet Brescia, tamelijk afgetekend hekkensluiter in de Italiaanse competitie, tijdens de korte winterstop al luidkeels weten dat zijn spits voor andere clubs gratis af te halen was. Want rond Balotelli (dit seizoen 5 goals in 19 competitieduels) is het nooit rustig, ook niet nu hij na een lange rondreis door Europa terug is op vertrouwde bodem. ‘Balotellate’, noemen ze zijn fratsen. Dat hij vaker te laat dan tijdig op de training verscheen, werd meestal door de vingers gezien door de vorige Brescia-coach, Eugenio Corini. Maar sinds die begin februari werd ontslagen (overigens al voor de tweede keer dit seizoen), is Balotelli een van zijn voornaamste beschermheren kwijt. Voorzitter Cellino: ,,Corini heeft Mario in het begin te veel verwend. Daar is hij zich naar gaan gedragen.’’

Dat de preses van Brescia zelf geen al te warme band heeft met zijn sterspeler, mag een understatement heten. Cellino haalde eind november het nieuws met een uitspraak over Balotelli, die dit seizoen al meermaals mikpunt was van racisme vanaf de tribunes. Daar reageerde hij woest op, onder meer door de bal keihard de tribune in te trappen, in de richting van de boosdoeners. Het naar eigen zeggen grappig bedoelde commentaar van Cellino? ,,Wat kan ik zeggen? Hij is zwart, maar hij werkt eraan lichter te worden.’’

Het was de zoveelste kras op Balotelli’s ziel. Het isolement als gevolg van de corona-epidemie heeft er nog extra ingehakt bij de aanvaller, die tijdens het EK van 2012 als 21-jarige op de toppen van zijn kunnen was. Met twee doelpunten schoot hij Italië destijds in de halve finale langs het favoriete Duitsland, waarna hij zijn gespierde torso aan de wereld toonde. De exceptionele belofte loste hij daarna nooit echt in, hoewel het rijtje clubs achter zijn naam alsnog imposant is. Maar of het nu bij Inter, Manchester City of bij AC Milan was, Balotelli wist zich nooit puur als voetballer te onderscheiden. Sinds het WK van 2014 speelde hij nog maar één interland, een oefenpotje in 2018 tegen Saoedi-Arabië.

Vorig jaar augustus keerde hij na een Franse periode bij Nice en Olympique Marseille terug in Italië, het land waarvan de zoon van Ghanese ouders sinds zijn 18de officieel ingezetene is. Schitteren bij Brescia en daarmee een grootse terugkeer in de nationale ploeg afdwingen, dat was Balotelli’s idee. De werkelijkheid is pijnlijk anders. Hij was de voorbije periode net als al zijn landgenoten vanwege de corona-lockdown aan huis gekluisterd. In zijn geval extra pijnlijk: Balotelli’s zoontje woont in Zürich, zijn dochtertje in Napels. Al die tijd waren zij onbereikbaar voor hun vader.

Quote Ik ben het gevoel kwijt, want ik heb al twee maanden geen bal meer aangeraakt. Mario Balotelli

Logischerwijs heeft dat alles zijn weerslag op Balotelli’s mentale en fysieke toestand. Hij sprak er vorige week openhartig over, in een videochat op Instagram met zijn oud-ploeggenoot Alessandro Matri. ,,Ik werd gek de afgelopen weken, omdat ik compleet alleen was. Als jij nu een bal naar mij passt, kan ik hem niet met mijn eerste touch stilleggen. Ik ben het gevoel kwijt, want ik heb al twee maanden geen bal meer aangeraakt.’’