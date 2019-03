Balotelli matchwinner bij Olympique Marseille tegen oude club Nice

Balotelli maakte na een uur spelen op aangeven van de Argentijn Lucas Ocampos de winnende goal in het Stade Vélodrome in Marseille. De ploeg van trainer Rudi Garcia heeft dankzij de zege op OGC Nice weer zicht op de derde plek in de Ligue 1, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Nummer drie Olympique Lyon, dat nog drie punten meer heeft, staat op 50 punten en Marseille op 47 punten.

Balotelli werd een kwartier voor tijd vervangen door Kevin Strootman, die op de weg terug is na een lichte blessure. Balotelli maakte alweer zijn vijfde goal in zeven wedstrijden voor Olympique Marseille. In de eerste seizoenshelft scoorde de Italiaanse spits niet in tien duels voor OGC Nice, dat op een negende plaats staat in de Franse competitie.