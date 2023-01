Barça-bestuurder noemde Lionel Messi ‘hormonale dwerg’ en ‘rioolrat’, maar sprak zelf over lekken contract

Met video Erik ten Hag verbetert record Sir Alex Ferguson: ‘Zijn aanpak lijkt dé methode om trofeeën­droog­te te stoppen’

De prestaties van Erik ten Hag bij Manchester United blijven opvallen. Dankzij een 3-0 overwinning op Charlton Athletic in de League Cup is de Nederlander van alle Manchester United-managers de snelste met twintig overwinningen op zijn naam. De zege bracht United bovendien in de halve finale van het Engelse bekertoernooi en daarmee gloort het eerste zilverwerk voor Ten Hag.

