Barça-coach onder vuur: ‘De weg naar de titel wordt elke week lastiger’

In de strijd om de Spaanse landstitel verspeelde FC Barcelona opnieuw twee punten in het thuisduel met Atlético Madrid (2-2). ,,Het is heel zonde en de weg naar het kampioenschap ziet er met iedere wedstrijd een stuk lastiger voor ons uit”, gaf Barça-coach Sétien toe. Voor de Catalanen is het al het derde gelijkspel in zes wedstrijden sinds de competitie in Spanje is hervat.

Sétien vond dat zijn ploeg goed had gespeeld en heeft de strijd nog niet opgegeven. ,,Het morsen van deze punten vergroot onze afstand tot de titel, maar we moeten hard blijven werken.” In Spanje zijn na deze speelronde nog vijf wedstrijden te gaan. Real Madrid kan bij een zege op Getafe donderdag uitlopen naar vier punten voorsprong.

Na een mindere periode zwelt de kritiek op de coach aan. Maar Sétien liet weten zich gesteund te voelen door de spelersgroep. Opvallend was het late inbrengen van de Franse aanvaller Antoine Griezmann in de 90e minuut. ,,Het is waar dat het lastig is om hem zo in te brengen, voor een speler van zijn niveau, maar de omstandigheden dwongen me daartoe. Je hebt nog altijd de hoop dat een speler van zijn klasse met een actie komt waarmee hij de wedstrijd kan winnen. Ik zal morgen met hen spreken.”