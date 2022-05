Barça dankzij Memphis Depay en Aubameyang langs Celta

Stuntploeg Union bezwijkt onder druk: Club Brugge wint Belgische topper

Club Brugge is weer helemaal terug in de race om de landstitel in België. De ploeg van de door Ajax begeerde trainer Alfred Schreuder won vanmiddag de topper bij Union Sint-Gilles met 0-2 en nam de koppositie van de revelatie van dit seizoen over. Beide ploeg hebben 43 punten.

8 mei