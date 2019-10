Barça heeft het één helft lastig met brutaal Eibar

Regerend landskampioen Barcelona had vooral in de eerste helft bij vlagen moeilijk tegen het brutale Eibar, dat met aanvallend voetbal zelfs mogelijkheden kreeg op een treffer. Voor rust bleef het echter bij een doelpunt van zomeraankoop Griezmann.



Na de pauze wist Barça wél uitstekend te profiteren van de ruimte die Eibar door het aanvallende spel weggaf. Lionel Messi rondde na een klein uur een fraaie Catalaanse aanval af op aangeven van Griezmann en de Argentijnse superster gaf zo'n acht minuten later de assist op de 0-3 van buurman Suárez.



Barça pakte op bezoek bij Eibar zo de vierde competitiezege op rij. Frenkie de Jong en co nemen voorlopig de koppositie in La Liga over van rivaal Real Madrid, maar die ploeg komt zaterdagavond in actie op bezoek bij Real Mallorca. Als Real Madrid dat duel wint, is het verschil weer twee punten in het voordeel van De Koninklijke. Eibar blijft veertiende met negen punten uit negen duels.