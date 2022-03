Barça krijgt Galatasaray niet op de knieën, Van Bronckhorst wint ruim met Rangers

Bij Barcelona stond Memphis Depay voor het eerst sinds zijn blessure in de basis. De Nederlandse aanvaller had zondag als invaller het duel met Elche nog beslist door een strafschop te benutten. Memphis zag vroeg in de wedstrijd doelman Iñaki Peña, door Galatasaray gehuurd van Barcelona, een treffer voorkomen toen hij zijn vrije trap knap uit de hoek tikte. Veel kansen kreeg de thuisploeg verder niet.



Xavi stuurde na rust drie invallers het veld in onder wie Ousmane Dembélé en Sergio Busquets. Na een uur kwam Pierre-Emerick Aubameyang voor Memphis. Barcelona drong meer aan waar Galatasaray, met de Nederlanders Ryan Babel en Patrick van Aanholt, zich steeds meer beperkte tot verdedigen. Dembélé schoot net over, een inzet van De Jong belandde tegen de paal.



Aan de andere kant werd een doelpunt van Bafetimbi Gomis afgekeurd wegens buitenspel. Luuk de Jong kwam de laatste tien minuten de aanval verder versterken. Tot een doelpunt leidde ook zijn inbreng niet, waardoor de 62.000 toeschouwers in Camp Nou naar huis gingen zonder een goal te hebben gezien.