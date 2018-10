Barça laat weer punten liggen: 'We zwemmen tegen de stroom in'

,,We moeten in iedere wedstrijd terugkomen van een achterstand. Het voelt alsof we momenteel tegen de stroom in zwemmen'', zei Valverde na het gelijkspel bij Valencia (1-1).



Ook in stadion Mestalla kwam Barcelona achter te staan, door een vroege treffer van Ezequiel Garay. Wie anders dan Lionel Messi trok de stand gelijk. ,,Helaas hebben we weer twee punten laten liggen'', zei Valverde.



Barcelona heeft de koppositie nu moeten afstaan aan Sevilla, dat één punt meer heeft. Na de interlandperiode komt de club van Quincy Promes naar Camp Nou en een week later staat voor Barcelona de 'Clásico' tegen het dolende Real Madrid op het programma. ,,Van mij mag het seizoen nu al wel eindigen'', zei trainer Pablo Machin van Sevilla.