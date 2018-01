Barça lijdt bij Espanyol eerste nederlaag sinds vijf maanden

Barça kan op 25 januari in de return de nederlaag goedmaken. Voor vanavond verloor de ploeg van Ernesto Valverde alleen in de Super Cup tegen Real Madrid (2-0). Daarna bleef de Catalaanse club 29 duels ongeslagen.

,,We wisten dat we een keer weer zouden verliezen'', relativeerde Sergio Busquets de nederlaag. ,,Laten we het van de positieve kant laten bekijken. De tweede wedstrijd is in ons stadion. Daarin kunnen we dit goedmaken.''