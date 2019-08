Barça nog altijd zonder Messi

De Argentijnse sterspeler is herstellende van een kuitblessure en is nog niet fit genoeg voor de wedstrijd tegen Real Betis. "We kunnen het ons niet veroorloven dat hij straks een stap terug moet doen. We gaan geen risico met hem nemen als hij niet 100 procent fit is", zei trainer Ernesto Valverde in aanloop naar de wedstrijd van morgen.