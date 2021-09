Barça onder druk móet winnen van Granada

Voetbal­fans willen volgens FIFA vaker een WK, wat vind jij?

16 september Een meerderheid van de voetbalfans wil dat het WK om het jaar wordt gehouden in plaats van één keer in de vier jaar. Dat concludeert de mondiale federatie FIFA na een onderzoek onder 15.000 mensen, die volgens de bond vooraf hadden aangegeven interesse te hebben in voetbal en in het WK.