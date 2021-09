Barça-preses Laporta tegen socios: ‘Twijfelen er niet aan dat we dit gaan oplossen’

De kansloze thuisnederlaag gisteren in de Champions League tegen Bayern München (0-3) heeft tot onrust en boosheid geleid onder de omvangrijke aanhang van FC Barcelona. In een video op zijn Twitteraccount doet voorzitter Joan Laporta een oproep aan de fans om achter de club en de verantwoordelijke personen, onder wie trainer Ronald Koeman, te blijven staan.

,,Ik ben net zo teleurgesteld en van slag als jullie allemaal”, betoogde Laporta. ,,Ik voel me genoodzaakt om jullie te vertellen dat dit één van de situaties is die we hebben verwacht. Ik vraag jullie om geduldig te blijven en dat jullie onze club blijven steunen.”

Zowel Koeman als verdediger Gerard Piqué liet na afloop van het pijnlijke duel met Bayern München weten dat de nederlaag niet als een heel grote verrassing kwam. Volgens het duo is het krachtsverschil met de huidige Europese top te groot. ,,Wij hebben momenteel gewoon te weinig spelers van het allerhoogste niveau”, zei Koeman onder meer. ,,We hebben het duel, geloof ik, beëindigd met vier of vijf spelers van een jaar of 18. Die worden heel goed, maar ze zijn nog maar 18, en dan kom je tegen een ploeg als Bayern gewoon tekort.”

Laporta onthulde vorige maand dat de schuld van Barcelona is opgelopen tot 1,35 miljard euro. Mede daardoor moest de club van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong onder anderen de duurbetaalde sterspeler Lionel Messi laten gaan. Koeman miste tegen Bayern München door een reeks van blessures ook nog eens een flink aantal basisspelers, vooral in de voorhoede. ,,Dan kan dit gebeuren”, sprak de oud-bondscoach berustend.

Volgens Laporta zal Barcelona in sportief opzicht snel weer herstel tonen. ,,We vragen daarom ook om jullie vertrouwen in ons, in de mensen die de club leiden”, sprak hij tot de verontruste supporters. ,,We hebben vertrouwen en tijd nodig en twijfelen er niet aan dat we deze situatie gaan oplossen.”

