Barça sleept drie punten uit het vuur bij Real Sociedad

Barcelona liet zich in de eerste helft afbluffen door het strijdbare Real Sociedad. In de elfde minuut opende Willian José de score namens de thuisploeg met een vallende kopstoot (1-0). In de 28e minuut kwam de thuisploeg opnieuw tot scoren, maar die treffer keurde de arbitrage af wegens een vermeende overtreding op Ivan Rakitic. Zes minuten later was het alsnog raak. Juanmi zorgde via het been van Sergi Roberto voor 2-0. Barça verkleinde dankzij Paulinho, die van dichtbij scoorde op aangeven van Suárez, nog voor de rust de achterstand (2-1).



Kort na de pauze bracht Suárez de gelijkmaker op zijn naam met een schitterende boogbal in de verre hoek (2-2). In de 71e minuut trof de voormalige Ajacied opnieuw doel na een dekkingsfout (2-3). Met een fraaie vrije trap bepaalde Lionel Messi de eindstand op 2-4. Dat was de 366ste competitietreffer van de kleine Argentijn in Spanje. Een record, hij passeert Gerd Müller met de meeste goals in één van de vijf grote Europese competities.



