Barça voorbij degradatiekandidaat Rayo Vallecano

WBA-coach moet veld ruimen ondanks vierde plek en kans op promotie

21:11 Hoewel West Bromwich Albion volop meedoet in de strijd om promotie naar de Premier League heeft de clubleiding een rigoureuze maatregel genomen. Hoofdtrainer Darren Moore moet vertrekken, omdat zijn ploeg in de laatste twaalf competitieduels slechts vier keer wist te winnen. De kans op rechtstreekse promotie naar het hoogste niveau is daardoor wel een stuk kleiner geworden.