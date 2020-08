Barcelona bevestigt vertrekwens: ‘Maar Messi heeft nog een contract bij ons’

MLS Stam krijgt pak slaag van Chicago Fire, rentree voor Van der Werff

9:12 Jaap Stam heeft met FC Cincinnati een pak slaag gekregen in de Major League Soccer. Nadat afgelopen week bij de rentree in de Major League Soccer met 0-0 werd gelijkgespeeld tegen DC United was dit keer Chicago Fire met liefst 3-0 te sterk voor de ploeg van de Nederlandse coach.