Barcelona blijft ook na ontslag Ronald Koeman niets bespaard

Podcast | ‘Naam Koeman wordt nu meteen gelinkt aan Oranje’

Het was niet de vraag of, maar wanneer Ronald Koeman zou worden ontslagen als trainer van FC Barcelona. Het gebeurde woensdagavond laat in het vliegtuig van Madrid naar Barcelona. De nederlaag tegen Rayo Vallecano was bekende druppel. In deze extra AD Voetbalpodcast praten Edwin Winkels en Maarten Wijffels met presentator Etienne Verhoeff over het ontslag en de toekomst van Koeman.

28 oktober