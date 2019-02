Barcelona komt goed weg met gelijkspel in Bilbao

VideoFC Barcelona is vanavond blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Athletic Bilbao, maar daar kwam de koploper in de Primera División nog goed mee weg. De voorsprong op Real Madrid is nu zes punten met nog vijftien wedstrijden te gaan.

Barcelona kwam vanavond in het volgepakte en sfeervolle San Mamés in Bilbao tot slechts één doelpoging in negentig minuten. De Basken kregen gedurende de wedstrijd vijf goede kansen, maar de Duitse doelman Marc-André ter Stegen keepte een wereldpartij namens de bezoekers uit Catalonië. Zo had hij onder meer goede reddingen op pogingen van Markel Susaeta, Iñaki Williams en Raúl García. De Basken blijven door het doelpuntloze gelijkspel voorlopig dertiende in La Liga.

FC Barcelona on Twitter 🔴🔵 Man of the Match? 🤔

Athletic Bilbao moest het in de laatste drie minuten nog doen zonder Oscar De Marcos na zijn tweede gele kaart, maar de Basken hielden ook in blessuretijd vrij eenvoudig stand tegen een pover en inspiratieloos FC Barcelona. Lichtpuntje voor FC Barcelona was wel dat Lionel Messi de hele wedstrijd speelde, nadat de Argentijn afgelopen woensdag pas na een uur in het veld kwam bij de Clásico tegen Real Madrid (1-1) vanwege een blessure aan zijn bovenbeen. Messi liep die lichte blessure vorige week op in de thuiswedstrijd tegen Valencia, waar Barcelona ook al twee punten liet liggen: 2-2.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde, die gisteren zijn 55ste verjaardag vierde, staat nu op 51 punten na 23 wedstrijden. Real Madrid, dat gisteren met 1-3 won in de stadsderby bij Atlético Madrid, is na een zeer zwakke eerste seizoenshelft inmiddels genaderd tot op zes punten. Op zaterdag 2 maart (20.45 uur) moet FC Barcelona nog op bezoek bij Real Madrid, waarmee de titelstrijd toch nog spannend lijkt te gaan worden. Op woensdag 27 februari (21.00 uur) speelt FC Barcelona eerst nog uit bij Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. De heenwedstrijd in Camp Nou eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Volledig scherm Lionel Messi in actie tegen Athletic Bilbao. © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © BSR Agency