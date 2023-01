Barcelona na strafschoppen langs Real Betis: finale Spaanse Supercup wordt Clásico

Lang domineerde Barcelona de wedstrijd in het relatief goed gevulde King Fahd Stadion. Via een scherpe voorzet van Raphinha op een inglijdende Pedri werd het sterke spel beloond met een openingstreffer, maar de VAR stak daar een stokje voor. Vlak voor rust was het wel raak, toen Ousmane Dembélé na een dribbel Robert Lewandowski wist te bereiken, die op zijn beurt in twee pogingen doelman Claudio Bravo van dichtbij passeerde.

Ook na rust leek er lang geen vuiltje aan de lucht voor de koploper van La Liga. Maar na vijf kwartier voetballen bouwde Betis plots rustig op en was Nabil Fekir het eindpunt: de Fransman haalde direct uit en klopte doelman Ter Stegen in de korte hoek. Barcelona herstelde zich snel met een treffer van weer Lewandowski, maar ook hierbij had de VAR buitenspel gesignaleerd.

In de verlenging stond de aanwezige fans nog meer sensatie te wachten met twee prachtige doelpunten. Eerste nam Ansu Fati een voorzet vol op slof, waarmee hij de 2-1 in de lange hoek binnen schoot. Maar ook dit was niet genoeg. Nog in de eerste helft van de verlenging kwam Betis weer langszij dankzij een behendig hakje van invaller Loren Moron.

Barça kon in de slotfase niet profiteren van de tweede gele kaart voor invaller en oud-PSV’er Guardado, dus ging de wedstrijd naar strafschoppen. Daarin bleven de Catalanen foutloos, terwijl Ter Stegen wel twee strafschoppen van Betis pakte.

Ondanks de 120 minuten voetballen bleef Memphis Depay, die sterk wordt gelinkt aan een overstap naar Atlético Madrid, niet gebruikt door Xavi. Frenkie de Jong werd in de 64ste minuut gewisseld.

Bekijk hieronder de 2-2

Volledig scherm © AFP

Standen

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

Statistieken

Engeland

Spanje

Duitsland

Italië

Frankrijk

België

