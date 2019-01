Barcelona verrast met komst Kevin-Prince Boateng

De Ghanees en in Berlijn geboren broer van Bayern München-verdediger Jérôme, verruilde afgelopen zomer Eintracht Frankfurt voor Sassuolo. Voor de nummer 12 van de Serie A kwam de middenvelder dit seizoen tot vier doelpunten in dertien wedstrijden in de Serie A. ,,Ik vind het jammer om Sassuolo te verlaten, maar dit is een geweldige kans voor mij,” zei Boateng vlak voor vertrek naar Barcelona.



Een tijdje geleden gaf hij nog aan Real Madrid te verkiezen boven de Catalanen. ,,Vraag me niet naar Real Madrid... Ik focus me volledig op Barcelona en hoop te scoren in de volgende Clásico.” In het verleden kwam Boateng ook uit voor Portsmouth, Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, AC Milan, Schalke 04 en Las Palmas. Voor zijn clubs was Boateng tot op heden goed voor 61 goals in 398 wedstrijden.