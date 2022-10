Barcelona wacht ‘finale’ tegen Inter: Frenkie de Jong kan rekenen op speeltijd

Barcelona gaat alles doen om een vroege uitschakeling in de Champions League te voorkomen. Dat zei coach Xavi in aanloop naar het duel in de groepsfase van woensdag met Inter. ,,Het is een soort finale voor ons. We moeten winnen. Het is eigenlijk beschamend dat we in deze situatie verzeild zijn geraakt.”

Vooralsnog staat de Spaanse topclub derde met 3 punten, achter Inter (6) en Bayern München (9). Xavi: ,,We zullen alles geven. Hopelijk komen de fans massaal naar het stadion om ons te steunen, want dat hebben we nodig. Uitschakeling zou een enorme teleurstelling zijn, maar zover is het nog lang niet. We hebben alles nog in eigen hand.”

Dat het moeizaam gaat is volgens Xavi wel te verklaren. ,,In de voorgaande twee duels hebben we gewoon te veel kansen gemist. Talent hebben we genoeg om in deze poule te overleven, maar we moeten het wel waarmaken. De komende wedstrijd leeft enorm binnen onze selectie. We willen revanche voor een paar tegenvallende wedstrijden.”

Frenkie de Jong

Xavi liet verder weten dat Frenkie de Jong in elk geval gaat spelen. ,,Het gaat goed met hem, al heeft hij even last van een blessure gehad. In elk geval voelt hij zich prima. Vlak voor de wedstrijd beslissen we of hij van het begin speelt of in de tweede helft invalt.”

