Barcelona wint oefenduel op heilige grond Iniesta

Iniesta speelt komende zondag (thuis tegen Real Sociedad) na 22 jaar zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona, maar vanavond keerde hij dus nog eens terug naar Johannesburg. FC Barcelona speelde daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mamelodi Sundowns uit Pretoria, de kampioen van de Zuid-Afrikaanse competitie. Barcelona won met 3-1 door doelpunten van Ousmane Dembélé ('3), Luis Suárez ('19) en André Gomes ('66). Namens Mamelodi Sundowns deed Sibusiso Vilakazi een kwartier voor tijd nog iets terug. Iniesta speelde de eerste helft en werd toen net als de andere tien basisspelers gewisseld. Jasper Cillessen keepte de tweede helft. Lionel Messi, die afgelopen zondag de uitwedstrijd bij Levante (5-4) al liet schieten, viel een kwartier voor tijd nog in. De nederlaag bij Levante was de eerste voor Barcelona in La Liga in 400 dagen, waarmee ze het niet voor elkaar kregen om de gehele competitie ongeslagen te blijven.