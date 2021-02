Barcelona zet goede reeks in La Liga voort tegen Alavés dankzij goals Messi en Trincão

Barcelona pakte 29 van de mogelijke 33 punten uit de laatste elf competitieduels. Na de 2-1 nederlaag bij Cádiz CF op 5 december waren er negen overwinning en gelijke spelen tegen Valencia en Eibar. Afgelopen woensdag ging het team van Koeman wel met 2-0 onderuit bij Sevilla, maar in de halve finales van de Copa del Rey volgt nog een herkansing. Op 3 maart volgt de return in Camp Nou. In de competitie is de achterstand op koploper Atlético Madrid al aanzienlijk (acht punten met een wedstrijd meer gespeeld), maar de uitstekende serie van de laatste twee maanden zal Koeman tevreden stemmen.



Tegen Alavés koos Koeman voor een verrassende opstelling met onder meer Riqui Puig (21) en de debuterende Iliax Moriba (18) op het middenveld. Frenkie de Jong stond met de Franse linkspoot Clément Lenglet centraal achterin. De Jong werd in de 72ste minuut vervangen door Miralem Pjanic. Sergiño Dest kwam bij dat wisselmoment in de ploeg voor rechtsback Óscar Mingueza. Zonder De Jong liep Barcelona in het laatste kwartier nog uit van 2-1 naar 5-1.



Barcelona staat nu tweede, al is de voorsprong op Real Madrid (ook 46 punten na 22 duels, maar minder doelsaldo) en Sevilla (puntje minder) minimaal. De voorsprong op nummer vijf Villarreal is echter al tien punten, waarmee de vier clubs die volgend seizoen de Champions League in mogen wel zo goed als zeker zijn. Barcelona moet komende dinsdag eerst nog aantreden in de achtste finales van de Champions League van dit seizoen. Paris Saint-Germain komt, zonder de geblesseerde Neymar, op bezoek in Camp Nou. Op woensdag 10 maart volgt de return in het Parc des Princes in Parijs. PSG greep vandaag de koppositie in Frankrijk door met 2-1 te winnen van OGC Nice, terwijl Olympique Lyon op de 27ste verjaardag van aanvoerder Memphis Depay met 1-2 verloor van Montpellier.