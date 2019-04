Barcelona zet reuzenstap naar titel met winst op tiental Atlético

Na amper een half uur voetballen zwaaide scheidsrechter Gil Manzano plots met de rode kaart. Na een woordenwisseling met Diego Costa werd de spits van Atlético vroegtijdig de kleedkamer ingestuurd. Met nog meer dan een uur te spelen stonden de Madrilenen voor een zware taak: met tien man de achterstand van acht punten op koploper Barcelona verkleinen.



In de tweede helft creëerde Barcelona kans op kans, maar telkens was keeper Jan Oblak een sta-in-de-weg. Verdedigers Diego Godin en José María Giménez hadden hun handen vol aan de vier aanvallers van Barcelona. Als vooral Lionel Messi er dan in slaagde om een opening te vinden, stond daar telkens weer Oblak om de ballen tegen te houden. Atlético Madrid was vooral uit standaardsituaties gevaarlijk, maar kwam er voetballend niet aan te pas. Pas in het laatste kwartier van de wedstrijd klopte Atlético nadrukkelijk op de deur.