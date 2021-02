Barcelona zonder Dest naar Sevilla in Spaans bekertoernooi

Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Ronald Araújo en de al langer geblesseerden Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto en Ansu Fati ontbreken eveneens in de Catalaanse selectie. Frenkie de Jong en Lionel Messi gaan wel mee naar Sevilla. Koeman hield hen zondag aanvankelijk op de bank in de competitiewedstrijd tegen Real Betis, maar De Jong kwam al vroeg in het veld voor de geblesseerd geraakte Araújo en Messi viel kort na rust bij een 1-0-achterstand in. De Argentijn trok al snel de stand gelijk en leidde Barcelona in Sevilla naar een overwinning (2-3).



Barcelona keert woensdag terug in die Spaanse stad, dan voor de eerste van twee wedstrijden tegen Sevilla met als inzet een plek in de finale van de Copa del Rey. De return is begin maart in Camp Nou.