Basel-trainer Koller wacht mogelijk operatie na zwaar fietsongeluk

De komende dagen moet blijken of een operatie noodzakelijk is", meldt Basel, dat zaterdag in het bekertoernooi met 4-1 won van Pully Football. Koller ontbrak bij dat duel al.



Basel is de club van Ricky van Wolfswinkel. De Nederlandse spits maakte deze week bekend dat hij een aneurysma in zijn hersenen heeft. Dat is een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Van Wolfswinkel is een half jaar tot een jaar uitgeschakeld.