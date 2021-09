Basisplek gloort voor Luuk de Jong bij Barcelona, Braithwaite onder het mes

Voorlopig kan Barcelona in elk geval niet beschikken over Martin Braithwaite. De Deense aanvaller moet zich aan zijn linkerknie laten opereren. Barcelona hoopte dat de blessure voorbij zou gaan met reguliere behandelingen, maar dat blijkt niet het geval. Volgens Spaanse media staat Braithwaite drie tot vier maanden aan de kant. Barcelona zelf noemt geen termijn.

Braithwaite was tot dusverre in alle drie de gespeelde competitiewedstrijden bij Barcelona basisspeler. Hij scoorde twee keer. Ook Sergio Agüero staat momenteel nog aan de kant. Luuk de Jong kwam onlangs vlak voor de deadline van de transfermarkt op huurbasis over van Sevilla.



,,Ik ben een speler met specifieke kwaliteiten. Ik ben met mijn lengte sterk bij spelhervattingen. Ik weet dat ik niet iedere wedstrijd in de basis zal staan, maar Koeman weet dat hij op me kan rekenen als de wedstrijd op slot zit. Ik kan dan in aanvallend opzicht nieuwe opties creëren", liet De Jong eerder al weten.