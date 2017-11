Bate Borisov pakt in de 95ste minuut de titel

Napoli wint bij Udinese en houdt koppositie vast

17:19 Napoli heeft in de Serie A de koppositie geconsolideerd. De laatste tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League (6 december) versloeg Udinese met 1-0. Jorginho kwam na ruim een half uur tot scoren uit de rebound van een strafschop, die hij eerst zelf had gemist. Bram Nuytinck bleef in Udine bij de thuisclub op de bank.