Bayer Leverkusen haalt uit in openingsduel, ook Karsdorp en Roma winnen

Peter Bosz is met zijn Bayer Leverkusen uitstekend aan het nieuwe Europa League-seizoen begonnen. In eigen huis waren de Duitsers met 6-2 te sterk voor OGC Nice. Daley Sinkgraven bleef bij Leverkusen negentig minuten op de bank.

Invaller Kerim Bellarabi groeide met twee treffers uit tot de grote man aan Duitse zijde. Bosz zag daarnaast ook Nadiem Amiri, Lucas Alario, Moussa Diaby en Florian Wirtz tot score komen. Bij tegenstander Nice stond Kasper Dolberg in de basis, maar hij kon niet tot scoren komen tegen zijn voormalig trainer bij Ajax. Leverkusen legde door de ruime zege direct beslag op de koppositie in groep C, waar Hapoel Beer Sheva met 3-1 won van Slavia Praag.

Het Europa League-duel tussen HNK Rijeka en Real Sociedad werd in blessuretijd beslist in het voordeel van de Spanjaarden: 1-0. Invaller Bautista Jon maakte het verschil bij de twee tegenstanders van AZ in poule F. Door de zege gaat Real Sociedad samen met de Alkmaarders aan de leiding.

De opponenten van PSV in poule E, Omonia Nicosia en PAOK Saloniki, speelden gelijk. De wedstrijd in Griekenland eindigde in 1-1 door doelpunten van Eric Bautheac (Omonia) en Thomas Murg (PAOK). Daardoor blijft de schade voor de Eindhovenaren na hun thuisnederlaag tegen Granada CF (2-1) beperkt.

Karsdorp

Volledig scherm Rick Karsdorp. © EPA AS Roma, met Rick Karsdorp in de basis, won van Young Boys in Zwitserland. Het werd 2-1 voor de Romeinen door toedoen van Bruno Peres en Marash Kumbulla. Zij maakten de openingstreffer van Jean-Pierre Nsame vanaf de strafschopstip ongedaan. Voor Karsdorp was het zijn eerste basisplaats in een officieel duel sinds zijn terugkeer, na vorig seizoen verhuurd te zijn aan Feyenoord. Hij werd in de rust gewisseld.

Arsenal boekt alsnog zege

Arsenal heeft in de groepsfase van de Europa League tegen Rapid Wien ternauwernood een nederlaag kunnen voorkomen. De ploeg uit Londen kwam met 1-0 achter, maar wist de wedstrijd met twee treffers toch met 2-1 te winnen. De winnende goal werd verzorgd door twee invallers.

De Oostenrijkers kwamen in het begin van de tweede helft verrassend op voorsprong. De Griek Taxiarchis Fountas maakte het doelpunt. Nadat Arsenal-trainer Mikel Arteta twee keer had gewisseld, spits Pierre-Emerick Aubameyang en Héctor Bellerin kwamen erin, draaiden de Engelsen de achterstand razendsnel om. In de zeventigste minuut maakte verdediger David Luiz uit een vrije trap gelijk. Vier minuten daarna bepaalde invaller Aubameyang op aangeven van die andere invaller Bellerin de eindstand op 1-2.

Volledig scherm David Luiz. © EPA

Alle uitslagen

Young Boys - AS Roma: 1-2

CSKA Sofia - CFR 1907 Cluj: 0-2

Dundalk FC - Molde FK: 1-2

Rapid Wien - Arsenal: 1-2

Bayer Leverkusen - OGC Nice: 6-2

Hapoel Beer Sheva - SK Slavia Praag: 3-1

Standard Luik - Rangers: 0-2

Lech Poznan - Benfica: 2-4

PAOK FC - Omonia Nicosia: 1-1

HNK Rijeka - Real Sociedad: 0-1

PSV - Granada: 1-2

Napoli - AZ: 0-1