Bayer Leverkusen opent seizoen met ruime bekerzege na zorgelijke voorbereiding

Leverkusen maakte geen bijster goede indruk tijdens de voorbereiding. Van de acht oefenduels werd er slechts één omgezet in een zege: het nietige Wuppertaler SV kreeg in de eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen met 4-0 klop. De daaropvolgende zeven duels won Leverkusen niet. Onder meer Heracles Almelo (3-4), Fortuna Sittard (0-1) en het Belgische Eupen (3-4) bleken te sterk.



En dat terwijl Leverkusen, dat dit seizoen uitkomt in de Champions League, geen enorme metamorfose onderging in de zomer. Bosz verloor met Julian Brandt weliswaar een belangrijke schakel aan Borussia Dortmund, andere begeerde talenten als Jonathan Tah (23), Kai Havertz (20) en Leon Bailey (22) werden - vooralsnog - binnenboord gehouden.



De selectie kreeg bovendien een impuls met de komst van Kerem Demirbay, Nadiem Amiri (beiden TSG Hoffenheim), PSG-talent Moussa Diaby én Daley Sinkgraven, een bekende van Bosz uit zijn tijd bij Ajax. De Nederlandse linksback bleef tegen Alemannia Aachen desondanks op de bank. De Braziliaan Wendell kreeg in de 3-4-3-formatie de voorkeur op de linkervleugel.



In de eerste helft maakte Leverkusen een goede indruk. Na 19 minuten kwamen Die Werkself op voorsprong door een eigen doelpunt van Peter Hackenberg. Kort voor rust verdubbelde spits Kevin Volland de marge met een bekeken schot. Hoewel de ploeg van Bosz, zoals wel vaker, extreem veel balbezit had (84 procent), kwam Aachen na de pauze terug in de wedstrijd. Stipe Batarilo-Cerdic tekende tien minuten na rust voor de aansluitingstreffer. Invaller Bailey maakte een minuut na zijn entree de derde en beslissende treffer voor Leverkusen. Havertz verzorgde vlak voor tijd het fraaie slotakkoord: 1-4.



Het Bundesliga-seizoen start vrijdag met het duel tussen Bayern München en Hertha BSC. Bayer Leverkusen gaat een dag later op bezoek bij promovendus Paderborn.