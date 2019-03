Bayern boos op bondscoach Löw

,,Dat had op een andere manier en een ander tijdstip kunnen gebeuren”, zei topman Karl-Heinz Rummenigge. Duitsland speelde in november voor het laatst. Het stoort Bayern dat Löw zijn besluit nu pas naar buiten brengt, terwijl Bayern in voorbereiding is op enkele belangrijke wedstrijden is. Zo speelt de club binnenkort in de Champions League tegen Liverpool.



,,Waarom zijn deze voetballers niet al in november ingelicht”, vraagt Rummenigge zich af. ,,Het gaat om jongens die voor ons heel bepalend zijn. Nu krijgen ze in deze cruciale fase een teleurstelling te verwerken. Dat had anders gekund.”