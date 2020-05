Bayern-captain Neuer: Bij spookduels duren de minuten lang, heel lang

Vormer viert derde titel met Club Brugge: ‘We moeten hier écht van genieten’

21:57 Club Brugge heeft de zestiende landstitel in België gevierd met een virtuele kampioenenshow. De Nederlandse middenvelder Ruud Vormer was één van de hoofdrolspelers in het online festijn. De oud-Feyenoorder vierde het derde kampioenschap met Club Brugge in vijf jaar.