Bayern: ‘Geen contact met Wenger en Kovac dit weekend gewoon op de bank’

De technisch directeur was onder de indruk van de prestatie van zijn team tegen Benfica in de Champions League (5-1). ,,Het lukte vaak niet om zo gefocust te zijn gedurende 90 minuten, maar we hebben het nu erg goed gedaan. Daar kunnen we verder op bouwen. De manier waarop het team de verantwoordelijkheid heeft genomen, maakt me gelukkig. Ook de manier van spelen maakte me gelukkig. Maar ik ben ook blij voor de coach en de club.”