Bayern heeft Zirkzee niet nodig om Hertha ruim te verslaan

Bayern München is weer helemaal terug in de titelrace. De ploeg van interim-trainer Hansi Flick boekte bij Hertha BSC een ruime zege (0-4) en klom in de Bundesliga naar de tweede plaats achter koploper RB Leipzig, dat vier punten meer heeft.

De dit seizoen zo stroef gestarte Rekordmeister won de laatste twee duels van 2019 dankzij de 18-jarige Joshua Zirkzee, die als invaller cruciale goals maakte tegen Freiburg en Wolfsburg. In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar had Bayern de Nederlandse supersub echter niet nodig. Zirkzee bleef dan ook 90 minuten op de bank.

Volledig scherm Joshua Zirkzee (l) en Benjamin Pavard tijdens de warming-up in Berlijn. © Getty Images

Hertha BSC, dat de laatste vier duels onder de nieuwe trainer Jürgen Klinsmann ongeslagen bleef, was geen partij voor Bayern. Met Javairô Dilrosun in de basis en Karim Rekik op de bank kon de club uit de hoofdstad alleen in de eerste helft nog partij bieden. Bayern was weliswaar vanaf de eerste minuut dominant, maar creëerde tegen het stug verdedigende Hertha voor rust nauwelijks kansen. Robert Lewandowski mikte in de 25ste minuut net naast. Maar veel vaker kwam doelman Rune Jarstein niet in de problemen.

Afgeserveerde Müller weer basisspeler

Dat was in de tweede helft wel anders. Bayern voerde de druk op en sloeg na een uur voor het eerst toe via Thomas Müller. De 31-aanvaller die onder de ontslagen Nico Kovac nog slechts een bijrol vervulde, is onder Flick weer basisspeler. En nog altijd belangrijk, zo bewees hij in Berlijn waar hij een door Ivan Perisic teruggelegde voorzet door de benen van Jarstein in het doel schoot: 0-1.

De VAR stond de 0-2 van Lewandowksi nog in de weg. Het bleek uitstel van executie, want niet veel later maakte de Pool alsnog zijn 20ste goal van het seizoen toen Bayern een strafschop kreeg na een overtreding van Lukas Klünter op Goretzka. Daarna liepen de bezoekers via Thiago en Perisic simpel uit naar een ruime 0-4 zege.