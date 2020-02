Bayern is na gelijkspel nog lang niet verlost van RB Leipzig

Door Wietse Dijkstra



RB Leipzig scoorde nog nooit in München, maar boekte wel weer een beetje progressie. Na de 3-0, 2-0 en 1-0-nederlaag werd het nu dus 0-0. Een uitslag die niet alleen statistisch gezien in orde was. Bayern mocht voor rust de meeste aanspraak maken op de winst, na rust verzuimde vooral Timo Werner om het duel in het voordeel van de bezoekers te beslissen. De topschutter van Leipzig kreeg een niet te missen kans naast het doel.



Om een serieuze gooi te doen naar de eerste landstitel uit de nog jonge clubgeschiedenis ging Leipzig deze winter op de Spaanse toer. Voormalig PSV’er Angeliño (23) werd gehuurd van Manchester City, terwijl de bij Barcelona opgeleide aanvaller Dani Olmo (21) voor 20 miljoen euro werd overgenomen van Dinamo Zagreb.

De ‘nieuwe rijken’ uit Leipzig zoeken het voornamelijk in jonge talenten die het verder kan ontwikkelen. Anders dan Bayern, dat zonder blikken of blozen 80 miljoen euro neerlegde voor Lucas Hernandez. De begin dit seizoen geblesseerd geraakte Fransman maakte als invaller vanavond na een maandenlange afwezigheid zijn rentree.

Met beide Spanjaarden voor het eerst in de basis, was het in de beginfase zoeken voor Leipzig. Dat had uiteraard ook te maken met de furieuze start van de thuisclub, die vanaf de eerste minuut het heft stevig in handen nam. Tottenham Hotspur-coach José Mourinho zag vanaf de tribune hoe zijn komende tegenstander in de Champions League gaandeweg echter steeds meer grip op de wedstrijd kregen.

Volledig scherm Dani Olmo (l) in duel met David Alaba. © BSR Agency

Waar de echt grote kansen voor de thuisclub uitbleven, werden de tegenstoten van de ploeg van Julian Nagelsmann steeds gevaarlijker. Werner mikte halverwege de eerste helft naast en had vlak voor rust een prima kans kunnen krijgen als Olmo hem niet over het hoofd had gezien. Tot zichtbare ergernis van de spits hield de Spanjaard de bal te lang bij zich.

Zo sterk als Bayern aan de eerste helft was begonnen, zo flitsend was de start van de gasten van de twee. Meteen na rust kreeg Leipzig twee uitgelezen mogelijkheden om de score te openen. Eerst was het aanvoerder Marcel Sabitzer die na een geblokt schot van Werner de 0-1 op zijn schoen had, vlak daarna was het de snelle Werner zelf die al voorbij doelman Manuel Neuer was, maar tegen David Alaba schoot.

Volledig scherm Timo Werner (m) is Manuel Neuer voorbij, maar strandt op David Alaba (r). © EPA

VAR

Niet veel later werd Leipzig gered door de VAR. Marco Fritz wees terecht naar de stip toen Robert Lewandowski werd gevloerd door Dayot Upamecano. Maar nog voor de Pool kon aanleggen moest de scheidsrechter zijn beslissing herzien omdat het slachtoffer voor hij onderuit ging buitenspel bleek te staan.

Leipzig-trainer Julian Nagelsmann zag dat zijn tactisch plan vooral na rust uitstekend werkte. Behoudens een late kans voor Leon Goretzka, gaf zijn ploeg nauwelijks iets weg. En in de counter was Leipzig de gevaarlijkste van de twee. Een machtsovername bleef echter uit omdat Werner in de 63ste minuut verzuimde om een voorzet van Christopher Nkunku binnen te werken.

Door het gelijkspel blijft Bayern koploper met 43 punten uit 21 wedstrijden. Leipzig volgt op slechts één punt en dus blijft het nog wel even spannend in de Bundesliga.