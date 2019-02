Bayern klopt Hertha dankzij goal Martinez en rood Rekik

Bayern München heeft in de strijd om de Duitse landstitel geen misstap gemaakt. De titelverdediger was in een matig duel in de Allianz Arena met 1-0 te sterk voor Hertha BSC, dankzij een treffer van Javi Martinez. Bij de bezoekers kwam een slotoffensief niet van de grond na een rode kaart voor de Nederlander Karim Rekik.

Door de overwinning komt Bayern in punten gelijk met Borussia Dortmund, dat morgen (aftrap 18.00 uur) in eigen huis het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz ontvangt. Dortmund heeft een beter doelsaldo dan Bayern (+31 om +25). Hertha, dat het seizoen zo goed begon, is afgezakt naar de middenmoot en staat nu tiende.

Bayern, dat midweeks Liverpool in de Champions League op Anfield op 0-0 hield, creëerde tegen Hertha nauwelijks kansen en had dan ook een standaardsituatie nodig om op voorsprong te komen. De Spanjaard Martinez kopte in de 62ste minuut raak uit een corner van James Rodriguez.

Net toen Hertha in de slotfase nog op jacht wilde gaan naar een puntje, moest het plots met tien man verder. Verdediger Rekik kreeg zes minuten voor tijd direct rood voor het omver beuken van de Poolse spits Robert Lewandowski, waarmee hij vlak daarvoor in botsing was geraakt.

Bij Bayern, dat vorig seizoen in de Bundesliga thuis tegen Hertha was blijven steken op 0-0, zat Arjen Robben niet bij de selectie. De aanvaller staat al een tijd aan de kant met een hardnekkige blessure.

Gladbach

Nummer drie Borussia Mönchengladbach werd in eigen huis met 3-0 verslagen door VfL Wolfsburg. Invaller Admir Mehmedi maakte twee doelpunten voor de bezoekers, waar Wout Weghorst 84 minuten meedeed. Mehmedi kwam pas na ruim een uur in de ploeg en was vrijwel direct belangrijk.

Voor Mönchengladbach was het al de derde wedstrijd op een rij die geen zege opleverde. Twee weken geleden verloor de ploeg met dezelfde cijfers van Hertha BSC.