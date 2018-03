Bayern moet titel minimaal twee weken uitstellen na zege Schalke

Premier League Crystal Palace boekt cruciale zege in de­gra­da­tie­kra­ker

18:05 Crystal Palace heeft een zeer belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie in de Premier League. Nummer achttien Palace, waar Patrick van Aanholt de enige Nederlander in de basis was (Jairo Riedewald en Timothy Fosu-Mensah zaten op de bank), won op bezoek bij Huddersfield Town met 0-2.