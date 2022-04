Bayern München blijft klasse apart en sleept tegen Borussia Dortmund tiende landstitel op rij binnen

Al na een kwartier opende Serge Gnabry de score. Uit een hoekschop nam hij de bal goed op zijn pantoffel en liet hij doelman Marwin Hitz kansloos. Een kwartier later dacht diezelfde Gnabry er 2-0 van te maken, maar zijn goal werd wegens buitenspel afgekeurd. Niet veel later was het alsnog raak toen Bayern snel de bal veroverde en Robert Lewandowski met zijn linker de bal langs Hitz schoof. Voor de Pool was het alweer zijn 33ste competitietreffer van het seizoen.



De tiende landstitel op rij, de 32ste voor Bayern in totaal, leek dus voor het grijpen. Maar vlak na rust maakte Emre Can, nota bene een oud-speler van Bayern, het nog spannend door een penalty te benutten. Met Erling Braut Haaland maakte Dortmund in de slotfase nog jacht op de gelijkmaker en daarmee uitstel van het kampioensfeest, maar toen invaller Jamal Musiala tien minuten voor tijd van dichtbij de 3-1 tegen de touwen schoot kon het feest al gevierd worden.